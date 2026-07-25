Durante la marcia No Tav in Val di Susa, alcune centinaia di attivisti incappucciati hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell’ordine. I manifestanti, vestiti di nero e con maschere antigas, si sono scontrati con le forze dell’ordine presenti sul posto. La protesta si è svolta senza autorizzazione e ha registrato momenti di tensione e scontri. La polizia ha risposto con cariche e l’uso di idranti. Non sono stati segnalati feriti.

Grande tensione durante la marcia dei No Tav in Val di Susa, in provincia di Torino. Alcune centinaia di attivisti, vestiti di nero, con maschere antigas e appartenenti all’area più antagonista e oltranzista del movimento, hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell’ordine. Assalto al cantiere di Chiomonte Gli scontri tra No Tav e polizia Centinaia di antagonisti hanno assaltato il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Valle di Susa. Sono state lanciate bombe carta e pietre, mentre le forze dell’ordine rispondono con lacrimogeni e idranti. L’assalto al cantiere di Chiomonte da parte di un centinaio di manifestanti No Tav Un... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Tensione alla marcia No Tav a Torino, centinaia incappucciati: lanciate pietre e bombe carta contro la polizia

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