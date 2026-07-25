Nella settimana tra il 27 luglio e il 2 agosto, diversi tennisti italiani parteciperanno ai tornei ATP e WTA in America. Questa sarà la prima settimana dell’anno in cui entrambi i circuiti si svolgono interamente nel continente americano. Numerosi giocatori italiani sono iscritti alle competizioni, che si svolgono in varie città statunitensi e canadesi. La presenza italiana coinvolge sia uomini che donne, con alcuni dei principali rappresentanti nazionali in campo.

Ci sarà un buon pezzo d’Italia impegnato nei tornei della prossima settimana, la prima veramente americana a tutti gli effetti per quel che concerne sia l’ATP che la WTA. Di scena due 500 e altrettanti 250, uno per parte. Andiamo a scoprire nel dettaglio come sarà la situazione nel novero dei quattro eventi che stanno per prendere il via. Nell’ATP 500 di Washington, in particolare, è previsto il ritorno in campo di Lorenzo Musetti, fermo ormai dagli Internazionali d’Italia. Il toscano è passato dall’essere a un infortunio dal numero 3 del mondo all’uscita dai primi 10, non avendo potuto trovare continuità, e vedremo se il veloce americano gliela potrà almeno in parte restituire. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Tennis, gli italiani nei tornei ATP e WTA della settimana 27 luglio-2 agosto

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