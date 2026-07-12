Settimana dal 13 al 19 luglio, i circuiti ATP e WTA tornano sulla terra battuta europea, con tornei di categoria 250, escluso il WTA di Atene che si svolge sul duro. La partecipazione italiana è numerosa, con diversi tennisti in gara. Dopo la stagione su erba, i giocatori italiani tornano a competere sui campi in terra battuta, con alcune sfide previste nei vari tornei di questa settimana.

Dopo la stagione su erba si ritorna sulla terra battuta europea nei circuiti ATP e WTA, esclusivamente con tornei di categoria 250, nella settimana dal 13 al 19 luglio (fa eccezione il WTA di Atene, che si giocherà sul duro): nutrita la pattuglia italiana in campo. A Bastad (Svezia) sono già nel tabellone principale Luciano Darderi (numero 2 del seeding), Andrea Pellegrino e Stefano Travaglia, mentre dovrà passare dalle qualificazioni Francesco Passaro (numero 4 del seeding cadetto), infine in doppio ci sarà la coppia tutta italiana composta da Andrea Pellegrino ed Andrea Vavassori. A Gstaad (Svizzera) sarà presente nel main draw Lorenzo Sonego, mentre disputerà le qualificazioni Federico Cinà (testa di serie numero 3). 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Tennis, gli italiani in campo nei tornei ATP e WTA della settimana 13-19 luglio

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Darderi e Sonego: il tennis italiano avanza nei tornei ATP

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