tennis dove giocheranno gli italiani nei tornei atp e wta della settimana 20 26 luglio

Quattro italiani parteciperanno ai tornei ATP e WTA in programma dal 20 al 26 luglio. Sul circuito ATP, uno di loro giocherà in un torneo 250 su cemento, mentre gli altri tre prenderanno parte a competizioni su diverse superfici. Nel circuito WTA, una giocatrice italiana affronterà il torneo in corso. Tutti sono entrati nel tabellone principale o nelle qualificazioni, pronti a sfidare i loro avversari.

Nuova settimana dedicata ai tornei di categoria 250 sia sul circuito ATP che sul circuito WTA, quella che andrà in scena da lunedì 20 a domenica 26 luglio: gli uomini giocheranno sulla terra battuta di Kitzbuhel (finale sabato 25), in Austria, ed Estoril, in Portogallo, mentre le donne si sfideranno sulla terra battuta ad Amburgo, in Germania, e sul cemento a Praga, in Cechia. Interessanti i nomi degli azzurri ammessi di diritto ai tabelloni principali (il cui sorteggio avverrà quest’oggi per entrambi i tornei): a meno di cancellazioni last minute, a Kitzbuhel vedremo all’opera Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego, mentre ad Estoril scenderanno in campo Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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