Domenica 26 luglio 2026, la protezione civile della Toscana ha diramato un’allerta arancione per temporali su tutta la regione, valida dalla mezzanotte alle 14. La previsione indica il rischio di venti improvvisi e grandinate. La regione si prepara a condizioni meteorologiche avverse, con possibili effetti sul territorio e sui servizi. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a danni o interventi specifici.

FIRENZE – Allerta meteo arancione della protezione civile della Toscana per rischio di forti temporalidomenica 26 luglio 2026, dalla mezzanotte fino alle ore 14, su tutta la regione. La dinamica descritta dai meteorologi conferma l’arrivo di un sistema perturbato capace di generare fenomeni intensi, con piogge improvvise e violente, raffiche di vento e possibili grandinate. Le precipitazioni partiranno dalle zone di nord ovest e in estensione graduale al resto della regione, tra la notte e le prime ore del mattino. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Temporali in Toscana: allerta arancione su tutta la regione domenica 26, paura per vento e grandinate improvvisi

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Temporale e rovesci in tutta Italia: cosa sta succedendo - Vita in diretta 02/07/2026

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