L'allerta arancione per maltempo riguarda l'Emilia-Romagna, dove sono previsti temporali intensi e venti forti nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 luglio. La Protezione civile regionale ha emesso il livello di allerta a causa delle condizioni meteorologiche previste in tutta la regione. La temperatura, invece, resta stabile a 38 gradi.

Mentre resta a 38 gradi la temperatura in Emilia-Romagna diventa arancione l'allerta della Protezione civile regionale per i temporali attesi nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 luglio. Nel corso della giornata, si legge nel bollettino, «è previsto un aumento delle temperature, con valori massimi sulle zone di pianura e sulla fascia pedecollinare del settore centro-orientale della regione prossimi o superiori a 38 gradi». Dal tardo pomeriggio, avverte però la Protezione civile, «in particolare sulle zone di pianura, sono previste condizioni favorevoli alla formazione di temporali particolarmente intensi caratterizzati da raffiche molto forti di vento, in sviluppo sul settore occidentale e in successivo transito verso est, fino alla costa nel corso della serata, con possibili effetti e danni associati». 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Maltempo.

© Corrieredibologna.corriere.it - Emilia-Romagna, allerta arancione per il maltempo: «Temporali intensi e con forte vento in tutta la regione»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

METEO ITALIA DOMANI ALLARME!! MALTEMPO violenti temporali, alluvioni e grandine

Notizie e thread social correlati

Maltempo Emilia Romagna, allerta gialla e arancione per temporali e vento: le previsioniIl maltempo torna nell’Emilia-Romagna con temperature instabili e piogge diffuse.

Allerta meteo arancione, temporali e vento fino a 85 km/h: le zone colpite in Emilia-RomagnaUn’allerta meteo arancione è stata diramata in Emilia-Romagna, con temporali e vento fino a 85 km/h.

Temi più discussi: Quanto dura questo caldo: allerta meteo per temporali (brevi) con sabbia dal deserto. Afa e umidità anche lungo la costa della Romagna; Allerta gialla per criticità per temperature estreme - Emissione 07/07/2026; Maltempo al Nord, temporali e allerta gialla in 4 Regioni; Piogge e temperature estreme: domani allerta gialla anche a Parma -Dettagli.

Dopo il caldo in Emilia arrivano temporali intensi e forti raffiche di vento: l'allerta sale ad arancione 24emilia.com/emilia-romagna… x.com

per chi vive in Emilia-Romagna... reddit

Allerta arancione in Emilia-Romagna: temporali intensi e vento forte in arrivoL'allerta meteo sull'Emilia-Romagna è stata innalzata da gialla ad arancione per temporali: per i fenomeni temporaleschi, il codice arancione corrisponde al massimo livello di allerta previsto. Il peg ... bolognatoday.it

Dal caldo africano ai temporali, meteo pazzo: attesi 38 gradi poi improvvisi nubifragi. E' allerta arancionePicchi di 38 gradi durante il giorno, poi l'arrivo di forti temporali accompagnati da vento intenso e rischio di allagamenti: scattano le allerte della Protezione civile ... riminitoday.it