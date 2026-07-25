Maltempo allerta arancione per domenica su tutta la Toscana | temporali e vento forte

Domenica 26 luglio tutta la Toscana sarà sotto allerta arancione a causa di maltempo. Dalla mezzanotte alle 14 sono previsti temporali intensi e vento forte. La regione ha emesso l’allerta in risposta alle previsioni di pioggia battente e temporali improvvisi che interesseranno l’intera area. La situazione si configura come un cambiamento netto rispetto alle temperature elevate dei giorni precedenti.

Dal caldo torrido alla pioggia battente. La Regione ha emesso un'allerta arancione per rischio temporali nella giornata di domenica 26 luglio dalla mezzanotte fino alle ore 14. A dirlo, il presidente della Toscana Eugenio Giani. «Dalle prime ore della prossima notte - scrive sui social - possibili temporali forti a partire dalle zone di nord ovest e in estensione al resto della regione tra la notte e le prime ore del mattino. Nel corso della mattina tendenza a fenomeni più sparsi a partire dalle zone di nord ovest e in estensione graduale al resto della regione. Nel corso dei temporali saranno possibili forti raffiche di vento e grandinate». 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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