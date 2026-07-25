Temporali in 2 fasi e forti raffiche di vento | scatta l’allerta meteo totale in Emilia-Romagna
Un’allerta meteo totale è stata emessa in Emilia-Romagna per domenica 26 luglio, con temporali previsti in due fasi e raffiche di vento intense. La protezione civile ha esteso l’allerta gialla a tutto il territorio regionale, in seguito a condizioni di maltempo che si sono già verificate nei giorni precedenti. La previsione indica possibili temporali forti, accompagnati da raffiche di vento. La situazione resta monitorata dalle autorità locali.
Bologna, 25 luglio 2026 - Ancora maltempo in Emilia Romagna, dopo l’allerta gialla di ieri per temporali valida nelle province di Ferrava, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, ne è stata diramata una nuova valida per la giornata di domani, domenica 26 luglio questa volta estesa a tutto il territorio regionale sempre per i temporali. Il peggioramento delle condizioni meteo dovrebbe iniziare già nel pomeriggio di oggi con una nuvolosità diffusa che porterà poi la pioggia. Questa nuova ondata con possibili temporali e nubifragi, dovrebbe concludersi entro il pomeriggio di lunedì, accompagnata da vento di Maestrale. Il bollettino. “Per domenica 26... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Temporale con forti raffiche di vento a Parma ovest alle ore 17:25. Video Silvia Pizzi, 15/07
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