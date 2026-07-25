Temporali in 2 fasi e forti raffiche di vento | scatta l’allerta meteo totale in Emilia-Romagna

Notizia in breve

Un’allerta meteo totale è stata emessa in Emilia-Romagna per domenica 26 luglio, con temporali previsti in due fasi e raffiche di vento intense. La protezione civile ha esteso l’allerta gialla a tutto il territorio regionale, in seguito a condizioni di maltempo che si sono già verificate nei giorni precedenti. La previsione indica possibili temporali forti, accompagnati da raffiche di vento. La situazione resta monitorata dalle autorità locali.