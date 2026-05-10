Emilia-Romagna allerta meteo | vento di burrasca e forti temporali

Un’allerta meteo riguarda l’Emilia-Romagna, con venti di burrasca e temporali previsti in alcune zone della regione. Le previsioni indicano che le aree interessate comprendono principalmente le zone di pianura e di montagna. Si attendono raffiche di vento che potrebbero influenzare la circolazione stradale e le condizioni di viaggio tra le diverse aree della regione. Le autorità invitano a prestare attenzione alle eventuali comunicazioni ufficiali.

? Punti chiave Quali zone saranno colpite dai venti di burrasca domani?. Come influirà il vento sulla viabilità tra pianura e montagna?. Dove si concentreranno i maggiori rischi di smottamenti idrogeologici?. Quando tornerà finalmente il sereno su tutta la regione?.? In Breve Raffiche tra 75 e 88 kmh sui crinali e 62-74 kmh in collina.. Rischio smottamenti e innalzamento corsi d'acqua sulla fascia appenninica centro-occidentale.. Temperature tra 12 gradi minimi e 25 massimi con mare molto mosso.. Miglioramento previsto da martedì 12 maggio con cielo sereno e temperature miti.. Lunedì 11 maggio 2026, la Protezione Civile emetterà allerta arancione e gialla su gran parte dell’Emilia-Romagna per colpire i crinali appenninici con venti di burrasca e forti temporali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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