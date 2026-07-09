Meteo Campania | scatta l’allerta gialla per temporali improvvisi e forti raffiche di vento

Un’allerta gialla è stata emessa dalla Protezione Civile in tutta la Campania, con validità dalle 13 alle 20 di oggi. La segnalazione riguarda temporali improvvisi, forti raffiche di vento e rischio di allagamenti. Le condizioni meteorologiche stanno peggiorando rapidamente nella regione nelle ultime ore, con possibili fenomeni di grandine e intensificazioni atmosferiche.

Meteo: la Protezione Civile emana un’allerta gialla in tutta la Campania dalle 13 alle 20 di oggi per forti temporali, grandine e rischio allagamenti. Le condizioni atmosferiche sul territorio regionale stanno subendo un repentino peggioramento nelle ultime ore. La Protezione Civile della Regione Campania, basandosi sulle ultime proiezioni elaborate dal Centro Funzionale in merito al quadro meteo attuale e ai suoi possibili sviluppi a breve termine, ha emesso un avviso di criticità di colore Giallo. La notizia della mobilitazione della macchina dei soccorsi e le specifiche sulle aree colpite sono state diffuse dall’agenzia di stampa Ansa. Stando a quanto riportato nei bollettini dell’Ansa, l’allarme meteo riguarda lo sviluppo di temporali rapidi ma localmente molto violenti. 🔗 Leggi su 2anews.it

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