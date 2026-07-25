Temporali e bombe d’acqua domenica 26 luglio | pericolo fenomeni estremi in Toscana le zone a rischio nubifragi

Domenica 26 luglio, in Toscana si prevedono temporali e bombe d’acqua, con fenomeni estremi in diverse zone. La perturbazione porterà rovesci intensi e brevi ma violenti, causando un calo delle temperature. L’allerta riguarda le aree a rischio nubifragi, dove si attendono precipitazioni abbondanti e possibili allagamenti. La regione si prepara a fronteggiare condizioni meteorologiche avverse che potrebbero interessare vaste zone.

Firenze, 25 luglio 2026 – Break al caldo asfissiante, soprattutto domani, domenica 26 luglio, quando la Toscana sarà rinfrescata da brevi ma intensi temporali che butteranno giù la colonnina di mercurio di diversi gradi. https:www.lanazione.itfirenzecronacadomenica-allinsegna-di-forti-temporali-ecbbfe54 Ma sarà solo una parentesi perché quasi tutti i modelli sono concordi su una previsione estremamente critica: l’avvio di agosto con temperature spaventose che potrebbero toccare e superare in città anche i 42 gradi. © WhiDark (Algirdas Sinkevi?ius), 2025 Temperature più fresche. https:www.lanazione.itmeteometeo-previsioni-toscana-um8l37s4 Ma procediamo con ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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