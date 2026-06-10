Un fronte di temporali estremi si sta muovendo nel Paese, con piogge intense e fulmini. Le temperature sono in calo drastico in molte regioni, con valori che scendono anche di diversi gradi rispetto ai giorni precedenti. Sono state emesse allerte meteo per le zone più a rischio, dove si prevedono nubifragi e venti forti. La situazione rimane sotto osservazione, con condizioni di maltempo che potrebbero proseguire nelle prossime ore.

L’Italia sta vivendo una fase meteorologica particolarmente movimentata, caratterizzata da forti contrasti tra le diverse aree del Paese. Mentre il Nord è alle prese con temporali violenti, grandinate e un brusco calo delle temperature, gran parte del Centro-Sud continua a godere di condizioni più stabili e soleggiate. Nelle prossime ore, tuttavia, il quadro è destinato a cambiare rapidamente: il fronte freddo che sta attraversando le regioni settentrionali inizierà infatti a scivolare verso il Centro e successivamente verso il Meridione, portando con sé nuovi fenomeni temporaleschi e un sensibile abbassamento delle temperature. Le autorità invitano alla prudenza, soprattutto nelle aree interessate dall’allerta meteo per il rischio di supercelle, grandinate e forti raffiche di vento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Meteo, scatta l’allerta: temporali estremi e crollo delle temperature. Le zone a rischio

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