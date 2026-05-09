La Protezione civile regionale ha emesso un'allerta gialla per temporali forti in Toscana. L'allerta riguarda l'area centro-occidentale della regione e l'Arcipelago, e sarà valida per tutta la giornata di domenica 10 maggio 2026. La decisione si basa sui previsionali di condizioni meteorologiche avverse che interesseranno queste zone. Non sono stati segnalati altri dettagli specifici riguardo alle aree colpite o alle possibili conseguenze.

Piogge, spiega il presidente della Regione Eugenio Giani diramando l’allerta sui social, sono previste “su gran parte della regione ad iniziare dalla costa meridionale già nel corso della notte. Possibili temporali, in particolare sulle zone centro meridionali”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Maltempo in Toscana: allerta gialla per temporali forti domenica 10. Le zone a rischio

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