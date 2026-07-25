Il club ha completato la cessione delle quote a Estrella Football Group e ha annunciato Mauro Zironelli come nuovo allenatore. La firma del closing segna la conclusione di un periodo di attesa e l'inizio di un nuovo ciclo per la squadra.

La Pro Patria volta pagina: ufficiale il closing con Estrella Group e la panchina a Mauro Zironelli. Una rivoluzione estiva si è compiuta a Busto Arsizio, ponendo fine a settimane di attesa e inaugurando il nuovo corso della Pro Patria. Giovedì sera, si è sbloccata la situazione societaria del club biancoblu. La svolta è arrivata con la firma del closing dal notaio a Milano: la holding internazionale Estrella Football Group ha completato l’acquisizione del 51% delle quote societarie della compagine lombarda, con il manager bustocco Luca Bassi comproprietario. Il nuovo assetto dovrebbe vedere l’imprenditore Roberto Simonini, ex Inveruno e Legnano, assumere la carica di presidente del sodalizio sportivo, raccogliendo il testimone della passata gestione per un rilancio in grande stile dopo le ultime complesse stagioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Telenovela a lieto fine, club ceduto e Simonini presidente. Inizia la nuova era della Pro Patria. Le quote a Estrella Football Group

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