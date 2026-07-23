Pro Patria a Simonini | chi è il nuovo presidente della società di calcio

Notizia in breve

Oggi si è conclusa la cessione della Pro Patria, con l'annuncio del nuovo presidente. Dopo settimane di trattative e rinvii, il trasferimento di proprietà è stato finalizzato. Il nuovo presidente è Simonini, che ha preso il posto del precedente. La società biancoblù passa così sotto la guida di questa nuova figura, segnando la fine della lunga fase di incertezza societaria.