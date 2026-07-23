Pro Patria a Simonini | chi è il nuovo presidente della società di calcio
Oggi si è conclusa la cessione della Pro Patria, con l'annuncio del nuovo presidente. Dopo settimane di trattative e rinvii, il trasferimento di proprietà è stato finalizzato. Il nuovo presidente è Simonini, che ha preso il posto del precedente. La società biancoblù passa così sotto la guida di questa nuova figura, segnando la fine della lunga fase di incertezza societaria.
Busto Arsizio (Varese), 23 luglio 2026 – La lunga telenovela societaria della Pro Patria sembra finalmente arrivata all'epilogo. Dopo settimane di trattative, rinvii e colpi di scena, oggi dovrebbe essere il giorno decisivo per il passaggio di proprietà del club biancoblù. L'appuntamento è fissato in uno studio notarile di Milano, dove è previsto il closing che porterà a un nuovo assetto societario. Come sempre, la prudenza è d'obbligo: negli ultimi giorni la trattativa ha vissuto continui cambi di scenario. Ma questa volta l'accordo appare davvero a un passo. Varese, entro le 14 di venerdì bisogna presentare tutta la documentazione. Senza un’intesa tra i soci diventa difficile immaginare il futuro della società. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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