La Pro Patria ha annunciato la nomina della nuova struttura tecnica, segnando l'inizio di una fase di cambiamento. Dopo un periodo di incertezza e ritardi, la società ha completato le nomine che riguardano tutto il settore tecnico, compresa la presidenza. L’obiettivo è ora di rilanciare il club, che nelle ultime settimane aveva vissuto momenti di stallo e attese. La squadra si prepara a ripartire con un nuovo assetto.

Busto Arsizio (Varese), 24 luglio 2026 – La Pro Patria è tornata a respirare. Per mesi il vecchio bastimento biancoblù è rimasto fermo nella nebbia del porto, trattenuto da carte, firme, rinvii e inquietudini. Adesso, finalmente, qualcuno ha mollato gli ormeggi. Il pallone riprende il posto delle assemblee, il campo quello dei tavoli notarili. E, per una città che di calcio ha fatto una religione laica, è già una piccola vittoria. Il saluto ai tifosi. Il nuovo timoniere si chiama Roberto Simonini. Accanto a lui resta Luca Bassi, il bustocco trapiantato a Londra che ha spinto e sostenuto l'operazione fino al suo compimento. Questa sera parlerà ai tifosi collegandosi con il Pro Patria Clubs. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inizia la nuova era della Pro Patria: dopo la presidenza, nominata tutta la struttura tecnica

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