Manchester United ha raggiunto un accordo con il Real Madrid per l'acquisto di Tchouameni, con una cifra superiore agli 80 milioni di euro. Il centrocampista francese è vicino al trasferimento in Premier League, dopo aver avuto un'intesa con il club spagnolo. Mancano ancora alcuni dettagli da definire prima della firma definitiva.

Manchester United, accordo raggiunto col Real Madrid: Tchouameni verso la Premier per oltre 80 milioni. Il Manchester United ha compiuto un passo decisivo sul mercato, raggiungendo un accordo con il Real Madrid per l’ingaggio di Aurelien Tchouameni, uno dei centrocampisti più completi e ricercati del panorama europeo. L’operazione supera gli 80 milioni di euro, cifra che testimonia la volontà dei Red Devils di costruire una mediana di altissimo livello in vista della prossima stagione. In queste ore le due società stanno ultimando la documentazione necessaria, preludio alla firma ufficiale che sancirà il trasferimento del francese in Premier League. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Tchouameni a un passo dallo United: intesa con il Real Madrid! Cosa manca

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