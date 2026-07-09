Il Real Madrid sta per finalizzare il rinnovo di contratto con Aurelien Tchouameni. Secondo fonti vicine alla trattativa, il nuovo accordo prevederà un aumento dell’ingaggio, anche grazie alla richiesta di José Mourinho. Il centrocampista francese diventerà uno dei giocatori più pagati della rosa, con un contratto che si protrae nei prossimi anni. La firma è imminente e ufficiale.

Il Real Madrid sta chiudendo l'accordo di rinnovo con l'entourage di Aurelien Tchouameni, su espressa richiesta di José Mourinho che del mediano francese vuole fare il perno centrale del suo centrocampo. Tchouameni guadagnerà 9 milioni l'anno, differentemente dalle voci circolate in precedenza che parlavano di 10 milioni o addirittura 13. Smentite anche le voci che volevano il calciatore lontano da Madrid: il legame è saldo, non c'è mai stata volontà di venderlo, Tchouameni resterà Blanco. A riportare dell'accordo è il quotidiano spagnolo Marca. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Real Madrid, a un passo il rinnovo di Aurelien Tchouameni: ecco quanto guadagnerà

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