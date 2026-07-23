Real Madrid il Manchester United ci prova per Tchouameni

Da sportmediaset.mediaset.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Manchester United ha riavviato i contatti con l'entourage di Tchouameni, nonostante il giocatore abbia ormai un accordo di rinnovo con il Real Madrid fino al 2031. I Red Devils intendono seguire da vicino la situazione e monitorare eventuali sviluppi fino alla fine del mercato. La notizia è stata riportata da The Sun.

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Nonostante il rinnovo con il Real Madrid fino al 2031 sia ormai molto vicino, il Manchester United continua a seguire da vicino Aurelien Tchouameni. Secondo quanto riportato da The Sun, gli inglesi avrebbero riattivato i contatti con l'entourage del mediano e vogliono monitorare la situazione fino alla chiusura del mercato. Negli ultimi giorni, inoltre, numerose indiscrezioni parlano di un possibile approdo di Rodri ai Blancos: il suo arrivo aumenterebbe le possibilità di cessioni per Tchouameni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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