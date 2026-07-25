I tassisti denunciano disservizi e mancanza di posteggi durante l’estate, definendola come una delle stagioni più difficili. Il Comune assicura che sarà trovata una soluzione per gli stalli, ma invita i tassisti a non attribuire all’amministrazione tutte le responsabilità e a considerare anche i disagi segnalati dagli utenti. La disputa riguarda la gestione degli spazi di sosta e le criticità emerse durante il periodo di maggiore afflusso turistico.

Da una parte i tassisti, rimasti senza posteggi nel pieno della stagione turistica. Dall’altra il Comune, che promette una soluzione per gli stalli ma invita la categoria a non attribuire all’amministrazione la responsabilità di lavori necessari e a interrogarsi anche sui disservizi segnalati dagli utenti. Sullo sfondo c’è la riforma del servizio pubblico non di linea, con una promessa: "questa sarà l’ultima estate segnata dalla difficoltà di trovare un taxi a Fano". La protesta è partita da Taxi Fano 1742. I lavori di riqualificazione della stazione ferroviaria hanno cancellato gli stalli riservati alle auto bianche e da lunedì dovrebbe essere chiuso l’intero piazzale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Taxi, è scontro aperto sui disservizi: "Sarà l’ultima estate da incubo"

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