Trasporti | Valeriani Pd estate di disagi e disservizi da giunta Rocca silenzio e indifferenza

Quest’estate nel Lazio è stata caratterizzata da numerosi disagi per pendolari e turisti, con disservizi ferroviari frequenti lungo le principali direttrici regionali. I pendolari segnalano ritardi e cancellazioni di treni, mentre i turisti incontrano difficoltà negli spostamenti. La giunta regionale non ha adottato provvedimenti specifici per fronteggiare le criticità, secondo quanto dichiarato da un rappresentante del Partito Democratico. La situazione viene definita come un periodo di disagio prolungato.

“E’ un’estate di disagi per i pendolari e i turisti del Lazio: al caldo afoso delle ultime settimane si aggiungono i continui disservizi ferroviari lungo le principali direttrici regionali. In particolare, la linea FL1 da Fiumicino a Orte ha registrato un guasto tecnico anche ieri, il quale ha provocato pesanti ripercussioni sul servizio lungo l’intera tratta, causando ritardi significativi per lavoratori e turisti. Tra questi, ci sono anche le centinaia di persone che hanno partecipato al concorso per le forze di Polizia alla Fiera di Roma”. Lo dichiara Massimiliano Valeriani, consigliere regionale del Pd e presidente della Commissione Trasparenza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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