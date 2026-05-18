Roma come sarà l’estate 2026? El Niño e l’anticiclone confermano l’incubo africano | pessime notizie per chi cercherà un po’ di fresco

Roma si prepara ad affrontare un’estate calda, con previsioni di temperature elevate che potrebbero superare i valori stagionali medi. Secondo le analisi meteorologiche, l’anticiclone africano e il fenomeno El Niño saranno protagonisti della stagione, portando ondate di caldo intenso sulla capitale e le aree limitrofe. Le temperature massime diurne potrebbero raggiungere valori elevati, mentre le minime notturne rimarranno generalmente alte. Le condizioni climatiche sono legate a queste due componenti che si sono rafforzate negli ultimi mesi.

Roma va verso mesi bollenti: se vi chiedete come sarà l’estate 2026, sappiate che si annuncia come una stagione da osservare con molta attenzione, tra il possibile ritorno di El Niño, il rischio di nuove spinte dell’anticiclone africano e un’afa che nella Capitale può diventare particolarmente pesante. Ma quando arriverà la fase più critica? Le prime indicazioni guardano ai mesi centrali dell’estate, con un rischio crescente di ondate calde e notti tropicali. Roma, come sarà l’estate 2026? El Niño e anticiclone africano: la miscela perfetta per il caldo estremo. Per Roma, le prossime condizioni meteorologiche potrebbero portare a uno scenario piuttosto complesso: El Niño più anticiclone africano, con temperature sopra media, caldo notturno e isola di calore urbana amplificata da cemento, traffico e asfalto. 🔗 Leggi su Funweek.it

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