Un messaggio affettuoso, pieno di memoria condivisa e riconoscenza, ha acceso l’attenzione dei social attorno a Sarah Felberbaum e a Gaia De Rossi. In occasione del compleanno della ragazza, l’attrice ha pubblicato su Instagram una dedica intensa, accompagnata da una serie di fotografie che le ritraggono insieme. Parole che restituiscono il ritratto di un legame profondo, maturato negli anni dentro una famiglia allargata. La dedica di Sarah Felberbaum per Gaia Rossi Nel post pubblicato sul suo profilo Instagram, Sarah Felberbaum si è rivolta così a Gaia: "A te, che negli anni sei diventata la mia persona". Da lì, un susseguirsi di pensieri che raccontano un rapporto fatto di vicinanza quotidiana, ricordi e complicità. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sarah Felberbaum, la dedica per il 21esimo compleanno di Gaia, figlia del marito Daniele De Rossi: "Sei parte di me"

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