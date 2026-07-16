L'attrice ha dedicato un messaggio a Gaia De Rossi in occasione di 21 anni di amicizia, scrivendo: «A te, che negli anni sei diventata la mia persona». Nel testo ha ripercorso i ricordi condivisi e i momenti che hanno rafforzato il loro rapporto, menzionando anche le cose che le ha insegnato durante il tempo trascorso insieme.

L'attrice ha aperto così il suo messaggio: «A te, che negli anni sei diventata la mia persona». Poi un lungo elenco di ricordi condivisi e di momenti che hanno rafforzato il loro rapporto: «A tutto quello che mi hai insegnato. Alla donna che, anche grazie a te, sono diventata. Ai nostri viaggi. Alle playlist condivise. Alle fotografie. Alle conversazioni infinite su tutto e su niente. Alla certezza che sei stata nella gioia e che ho ritrovato, ancora più forte, nel dolore». Un passaggio che arriva a poche settimane da un momento delicato raccontato da Sarah Felberbaum, che recentemente aveva confidato sui social di attraversare un periodo difficile: «Quando stai passando uno dei momenti più brutti della tua vita, dopo un anno complicato, e alcune delle persone che ami di più ti dicono: “Stasera si esce”. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sarah Felberbaum, la dedica per 21 anni di Gaia De Rossi: «A te che sei diventata la mia persona»

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