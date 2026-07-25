tanti auguri al maestro enzo di domenico

Oggi, 25 luglio, il calendario si ferma per rendere omaggio a una delle fucine creative più pregiate e irripetibili della nostra cultura: Enzo Di Domenico compie 83 anni!. Il tempo separa gli autori dai maestri. I primi scrivono pagine musicali; i secondi consegnano un’identità a un popolo. Enzo Di Domenico ha saputo fare proprio questo: trasformare la lingua partenopea in letteratura cantata, le emozioni quotidiane in memoria e la Napoli più autentica in una voce destinata a vivere per sempre. ENZO DI DOMENICO – PASSIONE ETERNA L’architetto di un canzoniere eterno. Cantautore, paroliere, arrangiatore, attore e compositore: l’eclettismo di Enzo Di Domenico non ha limiti. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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