Enzo Avitabile | l’Università L’Orientale conferisce la laurea honoris causa al maestro della world music

L’Università L’Orientale di Napoli ha conferito una laurea honoris causa a Enzo Avitabile, riconoscendo ufficialmente il suo contributo alla musica internazionale. L’artista, noto per aver fondato sonorità del Sud con influenze globali, riceve questo riconoscimento per la sua lunga carriera e il ruolo di protagonista nel panorama della world music. La cerimonia si è svolta di recente nella sede universitaria.

L’Università L’Orientale di Napoli conferisce la laurea honoris causa a Enzo Avitabile: un premio alla carriera di un artista che ha unito le radici del Sud al mondo. Un nuovo e prestigioso traguardo arricchisce la straordinaria carriera di Enzo Avitabile, icona della musica contemporanea e ambasciatore della cultura mediterranea nel mondo. L’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” ha ufficialmente annunciato il conferimento della laurea honoris causa al celebre artista di Marianella, riconoscendo il suo immenso contributo alla ricerca sonora e alla fusione tra linguaggi musicali differenti. La cerimonia solenne, prevista per il prossimo 21 maggio presso l’ateneo partenopeo, celebrerà un percorso artistico che ha saputo unire le radici popolari campane con le sonorità del jazz, del soul e dei ritmi africani.🔗 Leggi su 2anews.it

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