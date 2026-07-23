La Misericordia di Prato ha celebrato i 438 anni di attività con una messa di ringraziamento nel piazzale della sede di via Galcianese. La cerimonia ha coinvolto numerosi volontari e rappresentanti dell’associazione, che hanno partecipato alla funzione religiosa. La ricorrenza segna un lungo percorso di presenza e servizio alla comunità locale. La sede operativa è stata aperta per l’occasione, senza ulteriori eventi pubblici.

Prato, 23 luglio 2026 – La Misericordia di Prato ha festeggiato 438 anni. La secolare ricorrenza è stata ricordata con la celebrazione di una messa di ringraziamento nel piazzale della sede operativa di via Galcianese. Per l'occasione sono state consegnate due Stelle al merito della carità e due Croci al merito della carità ai confratelli e le consorelle che hanno raggiunto il traguardo dei 30 e 50 anni di servizio attivo volontario. https:www.lanazione.itpratocronacaprato-la-misericordia-ha-festeggiato-438-anni-a-servizio-della-citta-tnxilr15 L’inizio. La celebrazione eucaristica è stata presieduta dal vicario generale monsignor Daniele Scaccini e concelebrata dal correttore monsignor Nedo Mannucci e dal cappellano dell'Arciconfraternita don Gino Calamai. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tanti auguri, Misericordia. 438 anni al servizio della città

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