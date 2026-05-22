WTA Rabat 2026 Anhelina Kalinina e Petra Marcinko si sfideranno per il titolo

Nel torneo WTA di Rabat, le due giocatrici che si sfideranno in finale sono Anhelina Kalinina e Petra Marcinko. Questa partita rappresenta il penultimo atto della competizione, che si sta avvicinando alla conclusione. Domani si svolgerà l’incontro decisivo tra le due atlete per aggiudicarsi il titolo. Le semifinali hanno determinato le finaliste, lasciando aperto il risultato finale dell’evento.

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Si torna in campo per il penultimo atto. Il torneo WTA di Rabat decide le due giocatrici che domani si contenderanno il titolo. Saranno la sorpresa ucraina Anhelina Kalinina e la croata Petra Marcinko, favorita numero sei del tabellone, a confrontarsi nella sfida decisiva. Nella prima semifinale Anhelina Kalinina domina l’ungherese Panna Udvardy, testa di serie numero sette, 6-0 6-3 in poco più di un’ora. La numero 84 WTA parte a razzo, travolge l’avversaria come un rullo compressore, le concede solo otto punti e chiude i conti al primo set point per il roboante 6-0. Nel secondo set la giocatrice magiara si scuote e prova a tenere il passo della scatenata rivale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Rabat 2026, Anhelina Kalinina e Petra Marcinko si sfideranno per il titolo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 2026 Rabat Open | Anhelina Kalinina v. Anna Bondar | WTA QF Highlights Sullo stesso argomento Leggi anche: WTA Rabat 2026, le semifinali saranno Udvardy-Kalinina e Teichmann-Marcinko Leggi anche: WTA Rabat 2026, Bouzas Maneiro e Kalinina ai quarti. Eliminate Tjen e Maria, favola Kabbaj WTA Rabat 2026, Anhelina Kalinina e Petra Marcinko si sfideranno per il titoloSi torna in campo per il penultimo atto. Il torneo WTA di Rabat decide le due giocatrici che domani si contenderanno il titolo. Saranno la sorpresa ... oasport.it WTA Rabat 2026, le semifinali saranno Udvardy-Kalinina e Teichmann-MarcinkoSi disputano tutti in data odierna i quarti di finale del WTA 250 di Rabat, in Marocco: sulla terra battuta africana il tabellone di singolare femminile, ... oasport.it