Forza Italia ha annunciato Luca Agresti come candidato sindaco di Grosseto per le elezioni del 2027. Tajani ha dichiarato che Agresti “raccoglierà l’eredità di Vivarelli Colonna”. La presentazione ufficiale del candidato si è svolta in una conferenza stampa, con il partito che ha sottolineato la volontà di rafforzare la propria presenza nel comune. La candidatura è stata annunciata con un anno di anticipo rispetto alla data prevista.

Grosseto, 25 luglio 2026 – La corsa alle elezioni comunali del 2027 a Grosseto parte con un anno di anticipo. Ed è Antonio Tajani a rompere gli indugi, indicando il nome su cui Forza Italia intende puntare, ovvero Luca Agresti, attuale vice sindaco e assessore alla Cultura e al Turismo, che sarà il candidato degli azzurri alla successione del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna. L'annuncio è arrivato dal leader nazionale di Forza Italia e vicepremier a margine del congresso regionale del partito, in corso a Grosseto. Tajani: "È il nostro candidato". “Luca Agresti sarà il nostro candidato a sindaco di Grosseto. Sono convinto che sarà il futuro sindaco della città”, ha dichiarato Tajani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Lanazione.it - Forza Italia lancia Luca Agresti come candidato sindaco di Grosseto. Tajani: “Raccoglierà l'eredità di Vivarelli Colonna”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Forza Italia, capogruppo a Milano Luca Bernardo lascia per aderire a Futuro Nazionale, fu candidato sindaco del cdxIl capogruppo di Forza Italia nel consiglio comunale di Milano ha annunciato il suo passaggio a un nuovo partito, aderendo a un movimento di...

Il flop di Forza Italia nella Messina di De Luca: è fuori dal consiglio. E “Scateno” lancia la sfida: “Ora parliamo di Regionali”Una candidata di 92 anni, schierata da un sindaco, ha ricevuto un solo voto alle amministrative.

Temi più discussi: Milano, Luca Bernardo lascia Forza Italia e passa a Futuro nazionale. Vannacci: Presto il nostro candidato sindaco. Nel centrosinistra Calabresi ci pensa; C’è un piano Vannacci-Conte, europeisti e terzopolisti si mobilitano. E Forza Italia si unisce; Cateno De Luca lancia il Governo di liberazione: Alle Regionali saremo determinanti, il centrodestra stacchi la spina a Schifani; Capogruppo di FI a Milano Luca Bernardo aderisce a Futuro Nazionale.

Forza Italia lancia Luca Agresti come candidato sindaco di Grosseto. Tajani: Raccoglierà l'eredità di Vivarelli ColonnaL'annuncio del leader azzurro al congresso regionale del partito. Agresti, vice sindaco e assessore alla Cultura e al Turismo, punta a guidare il centrodestra alle comunali del 2027. Tajani rilancia a ... lanazione.it

Forza Italia, Tajani punta su Luca Agresti: Sarà lui il candidato di Grosseto e vinceràGROSSETO - È Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli esteri, e segretario nazionale di Forza Italia a rompere gli indugi sulla corsa per le ... ilgiunco.net