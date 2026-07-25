È stato inaugurato oggi a Castiglion Fiorentino il nuovo presidio sanitario di via Madonna del Rivaio, che ora comprende anche una Casa di comunità. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, tra cui un assessore regionale. La struttura, rinnovata e ampliata, offrirà servizi sanitari più integrati e accessibili ai cittadini. L’intervento ha comportato lavori di ristrutturazione e potenziamento delle strutture esistenti.

Arezzo, 25 luglio 2026 – Il presidio sanitario di via Madonna del Rivaio a Castiglion Fiorentino si rinnova e si arricchisce, con la Casa di comunità che ha qui trovato sede: un presidio con più servizi, una struttura baricentrica rispetto ad altre diffuse nel territorio circostante e che sarà aperta sette giorni su sette e ventiquattro ore al giorno, un punto di riferimento continuo per un’offerta sanitaria sempre più vicina ai cittadini. Vi sono stati investiti un milione e 800 mila euro di fondi Pnrr. Sono stati ristrutturati ottocento metri quadri del piano di ingresso, il che ha permesso di allestire sette ambulatori con sala d’attesa, segreteria medici, spazi per il Cup e locali di servizio (dai bagni agli spogliatoi per il personale). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Taglio del nastro a Castiglion Fiorentino con la Giani per la Casa di comunità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Taglio del nastro per la Casa di comunità di San Giovanni ValdarnoOggi è stato inaugurato ufficialmente il nuovo edificio della Casa di comunità a San Giovanni Valdarno.

Apre la casa di comunità. Dopo due anni di attesa il taglio del nastro : "Nuovi servizi a Paderno"Dopo due anni di lavori e attese, ieri mattina si è svolta l'inaugurazione della casa di comunità in via della Repubblica.

Temi più discussi: Larino, taglio del nastro per Ospedale e casa di comunità; Taglio del nastro. Ecco il nuovo campo; Taglio del nastro per la Casa e Ospedale di Comunità di Corridonia – VIDEO; Taglio del nastro per la nuova Casa di Comunità di Cascina.

INSIEME – FESTIVAL DEL SOCIALE Dopo il taglio del nastro, Tajani, Locatelli, Bellucci e Marsilio hanno sottoscritto i 10 impegni del Manifesto dell’Abruzzo per il Sociale, accolti dall'assessore Roberto Santangelo: linkedin.com/posts/fondifsc… #Abruzzo x.com

Taglio del nastro a Castiglion Fiorentino con la Giani per la Casa di comunitàInvestiti un milione e 800 mila euro di fondi Pnrr. Sono stati ristrutturati ottocento metri quadri del piano di ingresso ... lanazione.it

Arrivato il taglio del nastro per il poligono di tiro dell’Asd Torre BaccelliRIETI - E’ arrivato l’atteso taglio del nastro per il poligono di tiro dell’Asd Torre Baccelli, in località Valle della Madonna Grotte di Torri a Fara ... ilmessaggero.it