Taglio del nastro per la Casa di comunità di San Giovanni Valdarno
Oggi è stato inaugurato ufficialmente il nuovo edificio della Casa di comunità a San Giovanni Valdarno. Diversi servizi sono già operativi e sono stati trasferiti dalla sede precedente del distretto. La struttura comprende servizi sanitari e sociali rivolti alla popolazione locale. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e operatori sanitari. La nuova sede si trova in una zona centrale della città, facilmente accessibile ai cittadini.
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Nuova sede per l'Oratorio San Giovanni Bosco
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