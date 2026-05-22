Apre la casa di comunità Dopo due anni di attesa il taglio del nastro | Nuovi servizi a Paderno
Dopo due anni di lavori e attese, ieri mattina si è svolta l'inaugurazione della casa di comunità in via della Repubblica. La struttura, recentemente riconvertita, ora offre nuovi servizi alla popolazione locale. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e operatori, che hanno assistito al taglio del nastro. La riapertura della struttura rappresenta un passo importante per il territorio, che potrà usufruire di servizi dedicati alla salute e al welfare.
Ci sono voluti due anni di riconversione per inaugurare ieri mattina la casa di comunità in via della Repubblica. La struttura aveva aperto, con i primi servizi, a marzo. "La struttura porta sul territorio nuovi servizi di prossimità, ma anche nuove opportunità di collaborazione tra diversi attori", hanno spiegato i vertici dell’ Asst Rhodense. Oltre al Punto unico di accesso (Pua), per orientare i cittadini nei percorsi di cura con un gruppo di operatori (assistenti sociali, infermieri di famiglia e comunità, medici di base) chiamati a lavorare in modo coordinato e integrato, "qui si possono trovare servizi prevenzione anche per la fascia adolescenziale e le famiglie, oltre a uno psicologo a disposizione del cittadino con accesso diretto". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Il sentiero della comunità: avventure che uniscono
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Taglio del nastro a Seregno. Apre la Casa di Comunità. Cup, specialisti e prelievi
Casa di Comunità e polemiche : "Non basta un taglio del nastro a garantire servizi sanitari migliori""L’inaugurazione della Casa di Comunità di Follonica, evento che avrebbe dovuto segnare un significativo passo avanti nella sanità territoriale del...
Da anni legato alla costruzione di opere e progetti concreti, Valter Mainetti apre oggi una nuova direzione: la cultura. Nasce Foglio Edizioni, una casa editrice che mette al centro le idee, la profondità e il pensiero. #FoglioEdizioni #ValterMainetti #Cultura #Edit x.com
La sede è temporanea, ma c'è davvero: apre la Casa di comunità. Che cos'è? E a cosa serve? facebook
Un tuffo nel 2013, speciale di Allegri, quando il Milan doveva vincere a Siena per qualificarsi in Champions League. Sono andati in svantaggio, in dieci uomini, e poi una rimonta nel finale per vincere con i gol di Balotelli e Mexes all'84° e 87° minuto, chiudend reddit
Apre la casa della comunità di Santu Lussurgiu: con le cure primarie arriva anche la guardia medicaSaranno garantiti prescrizioni, visite urgenti e non urgenti, rinnovo di piani terapeutici, attività domiciliari e certificati di malattia ... linkoristano.it
Navetta gratuita, servizi potenziati, posti auto dedicati e spazi per soste brevi: da oggi apre la nuova sede della Casa della Comunità PabloTutto pronto. Oggi è il giorno. Apre infatti ufficialmente la nuova sede della Casa della Comunità Pablo. La location è al piano terra del padiglione Cattani, nell’area dell’ospedale Maggiore di Parma ... parmatoday.it