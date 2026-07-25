Tadej Pogacar | Sempre apprezzato i gregari lavoro onorevole Volevo finire con Del Toro
Richard Carapaz ha vinto la ventesima tappa del Tour de France, percorrendo 170,9 chilometri tra Le Bourg d’Oisans e l’Alpe d’Huez. La vittoria permette all’atleta di conquistare la maglia a pois, confermando il successo matematico. Tadej Pogacar ha dichiarato di aver sempre apprezzato il lavoro dei gregari e di aver voluto terminare la frazione insieme a un compagno di squadra.
Richard Carapaz della EF Education – EasyPost firma la doppietta e festeggia la matematica vittoria della maglia a pois con la vittoria nella ventesima tappa del Tour de France, Le Bourg d’Oisans-Alpe d’Huez di 170,9 chilometri. L’ecuadoriano precede il belga Remco Evenepoel e lo statunitense Sepp Kuss del Team Visma Lease a Bike, vittima di una sfortunata doppia caduta nel finale. Tadej Pogacar mantiene fede alla parola data ieri, detta il ritmo nel gruppo dei big e scorta il compagno di squadra Isaac Del Toro alla conquista della maglia bianca e del terzo posto. Lo sloveno, nella tappa finale di domani, potrà festeggiare la splendida vittoria del suo quinto Tour de France. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tadej Pogacar waiting for Jonas Vingegaard after a mammoth day in the mountains
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