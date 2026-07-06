Durante la seconda tappa del Tour de France 2026 a Barcellona, la UAE Team Emirates – XRG ha vinto la corsa. Tadej Pogacar ha concluso in prima posizione, regalando la vittoria alla squadra. La gara si è svolta su un percorso che ha attirato numerosi spettatori e ha visto una prestazione di rilievo del ciclista sloveno. La tappa si è svolta senza incidenti rilevanti e ha visto la partecipazione di numerosi team professionisti.

Nuovo appuntamento con Bike Today con ospite Gian Luca Giardini. La seconda tappa del Tour de France 2026, sempre a Barcellona, ha visto una giornata spettacolare e una vittoria di prestigio per la UAE Team Emirates – XRG. Tadej Poga?ar ha orchestrato la vittoria per il compagno Isaac del Toro, dimostrando una volta di più la forza e la compattezza della sua squadra. Il giovane messicano ha colto il momento giusto e ha conquistato il successo davanti al campione del mondo. Ordine d’arrivo stellare con Evenepoel terzo e Vingegaard quarto, ancora in Maglia Gialla. Una tappa che conferma le ambizioni della UAE e apre nuovi scenari per la classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Festa UAE a Barcellona. Tadej Pogacar regala la vittoria a del Toro

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