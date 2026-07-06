Festa UAE a Barcellona Tadej Pogacar regala la vittoria a del Toro

Da oasport.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la seconda tappa del Tour de France 2026 a Barcellona, la UAE Team Emirates – XRG ha vinto la corsa. Tadej Pogacar ha concluso in prima posizione, regalando la vittoria alla squadra. La gara si è svolta su un percorso che ha attirato numerosi spettatori e ha visto una prestazione di rilievo del ciclista sloveno. La tappa si è svolta senza incidenti rilevanti e ha visto la partecipazione di numerosi team professionisti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nuovo appuntamento con Bike Today con ospite Gian Luca Giardini. La seconda tappa del Tour de France 2026, sempre a Barcellona, ha visto una giornata spettacolare e una vittoria di prestigio per la UAE Team Emirates – XRG. Tadej Poga?ar ha orchestrato la vittoria per il compagno Isaac del Toro, dimostrando una volta di più la forza e la compattezza della sua squadra. Il giovane messicano ha colto il momento giusto e ha conquistato il successo davanti al campione del mondo. Ordine d’arrivo stellare con Evenepoel terzo e Vingegaard quarto, ancora in Maglia Gialla. Una tappa che conferma le ambizioni della UAE e apre nuovi scenari per la classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

festa uae a barcellona tadej pogacar regala la vittoria a del toro
© Oasport.it - Festa UAE a Barcellona. Tadej Pogacar regala la vittoria a del Toro
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Festa UAE a Barcellona. Tadej Pogacar regala la vittoria a del Toro

Video Festa UAE a Barcellona. Tadej Pogacar regala la vittoria a del Toro

Notizie e thread social correlati

Arrivo in parata a Barcellona per la UAE Emirates – XRG! Del Toro vince e Pogacar fa già paura al Tour de FranceA Barcellona, nella seconda tappa del Tour de France 2026, con arrivo in linea, la vittoria è andata a Isaac del Toro.

Tour de France, ecco la Uae per Pogacar: ci sono Del Toro e Adam YatesLa squadra Uae-XRG si prepara per il Tour de France, che si terrà dal 4 al 26 luglio, con partenza da Barcellona e arrivo sui Campi Elisi di Parigi.

Temi più discussi: Arrivo in parata a Barcellona per la UAE Emirates – XRG! Del Toro vince e Pogacar fa già paura al Tour de France; Tour de France, Del Toro vince la seconda tappa a Barcellona: Pogacar gli lascia la vittoria, l'arrivo insieme al traguardo; Ecco il Tour de France, il giallo dell’estate con il solito dilemma: Pogacar o Vingegaard?; Il buco di Pogacar, la gioia di Del Toro, la festa messicana.

tadej pogacar festa uae a barcellonaFesta UAE a Barcellona. Tadej Pogacar regala la vittoria a del ToroNuovo appuntamento con Bike Today con ospite Gian Luca Giardini. La seconda tappa del Tour de France 2026, sempre a Barcellona, ha visto una giornata ... oasport.it

tadej pogacar festa uae a barcellonaArrivo in parata a Barcellona per la UAE Emirates – XRG! Del Toro vince e Pogacar fa già paura al Tour de FranceTutti aspettavano Tadej Pogacar, pronto a riscattare la mini delusione di ieri nella cronometro a squadre, invece a vincere nella seconda tappa del Tour ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web