Tadej Pogacar ormai sazio | Domani lavorerò per la maglia bianca di Del Toro

Notizia in breve

Tadej Pogacar ha vinto la diciannovesima tappa del Tour de France, coprendo i 127,9 chilometri tra Gap e Alpe d’Huez. Partendo a 11,8 chilometri dal traguardo, ha recuperato più di tre minuti sui battistrada e ha concluso con una rimonta decisiva. Dopo la vittoria, ha dichiarato che il giorno successivo lavorerà per ottenere la maglia bianca di miglior giovane.