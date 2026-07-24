Tadej Pogacar ormai sazio | Domani lavorerò per la maglia bianca di Del Toro
Tadej Pogacar ha vinto la diciannovesima tappa del Tour de France, coprendo i 127,9 chilometri tra Gap e Alpe d’Huez. Partendo a 11,8 chilometri dal traguardo, ha recuperato più di tre minuti sui battistrada e ha concluso con una rimonta decisiva. Dopo la vittoria, ha dichiarato che il giorno successivo lavorerà per ottenere la maglia bianca di miglior giovane.
L’incontenibile Tadej Pogacar non si ferma e vince anche la diciannovesima tappa del Tour de France, Gap-Alpe d’Huez di 127,9 chilometri. Il detentore del titolo iridato parte a 11,8 chilometri dalla fine, recupera oltre tre minuti sugli uomini al comando in quel momento e nel finale piazza la stoccata vincente. Il fuoriclasse sloveno conquista il quinto successo di tappa in questa edizione della corsa francese, migliora il record di scalata dell’Alpe d’Huez e incrementa ulteriormente il già abissale margine di vantaggio in classifica sui diretti inseguitori. Lo slovea così la giornata: “ Credo sia qualcosa di speciale vincere qui, un’atmosfera pazzesca per tutta la salita. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tadej Pogacar waiting for Jonas Vingegaard after a mammoth day in the mountains
Notizie e thread social correlati
Tadej Pogacar lavora da gregario per Del Toro! Situazione insolita per la maglia gialla, Evenepoel ne approfittaDurante la tappa del Plateau de Solaison al Tour de France 2026, Tadej Pogacar ha svolto il ruolo di gregario per Isaac del Toro.
Festa UAE a Barcellona. Tadej Pogacar regala la vittoria a del ToroDurante la seconda tappa del Tour de France 2026 a Barcellona, la UAE Team Emirates – XRG ha vinto la corsa.
Temi più discussi: Tour de France 2026, Tadej Poga?ar ancora in trionfo e fa poker a Le Markstein - 2° Isaac Del Toro, 3° Paul Seixas; Pogacar non si ferma più, nuovo sigillo e Vingegaard affonda; Tour de France 2026, domani il secondo giorno di riposo. Cosa ci attende nella terza settimana; Tour de France 2026, Top/Flop del giorno.
Tour de France 2026, Pogacar senza fine: sua la 19esima tappaTadej Pogacar in maglia gialla durante la 19esima tappa del Tour de France 2026. msn.com
Tadej Pogacar mette la Vuelta a España nel mirino? Il direttore: Ci sono molte possibilità che ci siaIl Tour de France 2026 sembra ormai saldamente nelle mani di Tadej Pogacar. Lo sloveno della UAE Team Emirates-XRG è sempre più vicino a conquistare la ... oasport.it