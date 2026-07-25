Una perizia richiesta dalla Commissione d’inchiesta ha messo in discussione il protocollo adottato dal precedente ministro della Salute. Secondo il documento, l’uso di Tachipirina e il mantenimento di una “vigile attesa” avrebbero contribuito all’aggravarsi dei sintomi nei pazienti. La relazione sostiene che tali pratiche sono risultate prive di basi scientifiche e sarebbero collegate a un aumento del tasso di mortalità.

La perizia chiesta dalla Commissione d’inchiesta fa a pezzi il protocollo di Roberto Speranza. Definito contrario a ogni evidenza scientifica e correlabile all’alto tasso di mortalità. Da anni, ricercatori e scienziati lo affermano, però leggere i risultati della perizia su «Tachipirina e vigile attesa» fa ribollire il sangue. Un farmaco che «non presenta nessun impatto sulla malattia in quanto né agisce sulla replicazione virale né agisce sulla tempesta citochinica». Invece, mentre le prime due varianti di Sars-CoV-2 provocavano un gran numero di ricoveri ospedalieri e una elevata mortalità nelle fasce di popolazione più fragili, era quello... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Tachipirina e vigile attesa, botta finale: «Favoriva l’aggravamento dei sintomi»

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Continuare a parlare di tachipirina e vigile attesa ignorando una circolare ministeriale di 18 pagine è una caricatura della realtà. L'unica cura specifica, il Paxlovid, primo antivirale orale autorizzato contro il Covid, è arrivata solo a febbraio del 2022 x.com

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