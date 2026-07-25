Per Zaffini, "'Tachipirina e vigile attesa' non era la soluzione al problema, ma anzi una sorta di palliativo che ha soltanto peggiorato le condizioni di salute dei malati di Covid" La strategia della "Tachipirina e vigile attesa" torna al centro del dibattito politico e istituzionale. A rila. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Covid.

© Ilgiornaleditalia.it - Commissione inchiesta Covid, Zaffini (FdI) contro Speranza: “Risponda del fallimento di 'Tachipirina e vigile attesa'”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Commissione inchiesta Covid, Buonguerrieri (FdI): "Il protocollo Tachipirina e vigile attesa aumentò la mortalità"

Come l’Industria della Sanità ha f*****o milioni di persone durante il Covid e perché i legislatori hanno imposto tachipirina e vigile attesa: le rivelazioniOggi alle 12:30, su YouTube, è andato in onda uno scambio di circa 54 minuti tra un ex primario del pronto soccorso e altri esperti.

Verità sulla gestione Covid: dossier e verbali negati. Oggi è il giorno di BignamiAspettando Conte. Oggi in Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid è atteso, alle 11.30, Galeazzo ... iltempo.it

Commissione Covid, l’ex sottosegretario Fraccaro: Non dissi a Conte delle mascherine inidoneeNo, non ne parlai con il presidente Conte né con altri membri del governo. Lo ha detto Riccardo Fraccaro durante la commissione covid ... dire.it