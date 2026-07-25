Commissione inchiesta Covid Zaffini FdI contro Speranza | Risponda del fallimento di ' Tachipirina e vigile attesa'

Da ilgiornaleditalia.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per Zaffini, "'Tachipirina e vigile attesa' non era la soluzione al problema, ma anzi una sorta di palliativo che ha soltanto peggiorato le condizioni di salute dei malati di Covid" La strategia della "Tachipirina e vigile attesa" torna al centro del dibattito politico e istituzionale. A rila. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Covid.

commissione inchiesta covid zaffini fdi contro speranza risponda del fallimento di tachipirina e vigile attesa
© Ilgiornaleditalia.it - Commissione inchiesta Covid, Zaffini (FdI) contro Speranza: “Risponda del fallimento di 'Tachipirina e vigile attesa'”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Commissione inchiesta Covid, Buonguerrieri (FdI): "Il protocollo Tachipirina e vigile attesa aumentò la mortalità"

Come l’Industria della Sanità ha f*****o milioni di persone durante il Covid e perché i legislatori hanno imposto tachipirina e vigile attesa: le rivelazioniOggi alle 12:30, su YouTube, è andato in onda uno scambio di circa 54 minuti tra un ex primario del pronto soccorso e altri esperti.

risponda del commissione inchiesta covid zaffiniVerità sulla gestione Covid: dossier e verbali negati. Oggi è il giorno di BignamiAspettando Conte. Oggi in Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid è atteso, alle 11.30, Galeazzo ... iltempo.it

Commissione Covid, l’ex sottosegretario Fraccaro: Non dissi a Conte delle mascherine inidoneeNo, non ne parlai con il presidente Conte né con altri membri del governo. Lo ha detto Riccardo Fraccaro durante la commissione covid ... dire.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web