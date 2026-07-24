"Le linee guida 'Tachipirina e vigile attesa' per contrastare il Covid, emanate dal Ministero della Salute in due circolari tra il novembre 2020 e l'aprile 2021, non avevano un fondamento scientifico valido. È la conferma di quanto già emerso da diverse audizioni in commissione Covid", ha spiegato i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Commissione inchiesta Covid, Buonguerrieri (FdI): "Il protocollo Tachipirina e vigile attesa aumentò la mortalità"

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Commissione Covid, Buonguerrieri (FdI): Conte mentitore seriale, inaffidabile e inattendibile

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