La Juventus sta valutando l'acquisto di un portiere, con un nome che circola tra i possibili obiettivi: Vicario, che ha giocato in Friuli e ha vinto diverse partite. Il club non ha ancora ufficializzato l'operazione. Per quanto riguarda il mercato, si parla anche di Suzuki, che potrebbe rimanere in prestito al Parma per altri due anni. In precedenza, erano stati considerati anche altri portieri, tra cui Alisson del Liverpool, ma senza esito concreto.

In principio è stato Alisson del Liverpool, a lungo promesso sposo della Signora e di Luciano Spalletti. Alla fine, dopo aver sondato una decina di portieri in tutta Europa (Maignan, Svilar, Ederson, Chevalier, De Gea, Milinkovic-Savic, Carnesecchi, Trubin.) la corsa della Juventus al post Michele Di Gregorio si è ristretta a Zion Suzuki del Parma e Guglielmo Vicario del Tottenham, con la sagoma di Emiliano “Dibu” Martinez più sfumata a causa del muro dell’Aston Villa. "Io voto Vicario", assicura Stefano Tacconi, 377 presenze in bianconero e campione di tutto con la Juventus tra il 1983 e il 1992. Perché preferisce Vicario? "Perché sono tradizionalista e la Juventus, a parte qualche eccezione straniera, ha sempre avuto dei grandi portieri italiani". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Tacconi: "Juve, prendi Vicario: sa vincere ed è friulano come Zoff. Suzuki? Faccia altre 2 anni al Parma..."

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