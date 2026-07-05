Il portiere del Parma, Suzuki, è in corsa per la Juventus come possibile alternativa a Vicario e Martinez. La società bianconera sta seguendo da vicino il talento giapponese, considerato uno dei giovani più promettenti nel ruolo in Europa. La trattativa non è ancora ufficiale, ma Suzuki si trova tra i nomi più caldi per la porta della squadra nella prossima stagione.

Il talento giapponese Suzuki è tra i principali candidati per difendere la porta della Juventus nella prossima stagione. La Juventus continua a monitorare con grande attenzione il profilo di Zion Suzuki, uno dei giovani portieri più promettenti del panorama europeo. L’estremo difensore del Parma sta guadagnando posizioni nelle valutazioni della dirigenza bianconera, che lo considera una valida soluzione per il presente e soprattutto per il futuro. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Classe 2002, Suzuki ha impressionato sia con la maglia del Parma nell’ultima stagione di Serie A sia con la nazionale giapponese. I suoi riflessi, la sicurezza nelle uscite, la personalità e la capacità di guidare il reparto difensivo hanno attirato l’interesse di numerosi club, confermando una crescita costante. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Parma.

© Calcionews24.com - Suzuki prende quota: il portiere del Parma conquista la Juventus. E’ l’alternativa a Vicario e Martinez

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Suzuki Juve, sondaggio dei bianconeri per il portiere del Parma: la situazioneI tifosi della Juventus hanno votato in un sondaggio per scegliere il portiere del Parma da portare in squadra.

Aston Villa valuta Suzuki del Parma come possibile sostituto di Martinez.L’attaccante giapponese del Parma, Zion Suzuki, è sotto osservazione da parte di una squadra di Premier League.

Argomenti più discussi: Il rebus per la porta: si attendono offerte per Suzuki. Daffara a rischio, Slonina prende quota; Calciomercato Juve, nuova idea per la porta: piace Suzuki; Juventus, la porta resta un rebus: un nome prende quota mentre il mercato si accende; Torino, Cairo: Suzuki sarà ancora al nostro fianco, sempre in prima fila.