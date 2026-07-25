In un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, Tacconi ha suggerito alla Juventus di acquistare Vicario come portiere e Zirkzee come attaccante. Ha anche affermato che per competere allo Scudetto sono necessari almeno tre acquisti. La proposta si concentra su rinforzi specifici per migliorare la rosa della squadra. Non sono stati forniti dettagli su altri possibili acquisti o strategie di mercato.

di Francesco Spagnolo Tacconi in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha consigliato la Juve sul calciomercato suggerendo di prendere Vicario e Zirkzee. Le sue parole. In vista delle prossime mosse di mercato per la porta bianconera, le idee dell’ex estremo difensore sono estremamente chiare. Analizzando le prospettive tra i pali della Juventus, il parere di Tacconi indica in Guglielmo Vicario la figura perfetta per rilevare l’eredità di Michele Di Gregorio. Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex numero uno ha ribadito come la storia della società sia strettamente legata a una scuola ben precisa: « Io voto l’azzurro. Sono tradizionalista e la Juventus, salvo poche eccezioni, ha sempre avuto grandi portieri italiani ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tacconi consiglia la Juve: «Prenderei Vicario e Zirkzee. Per lo Scudetto servono tre colpi»

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