Con questi 5 colpi la Juve conta di tornare competitiva per lo Scudetto | il piano in vista dell’estate
La Juventus punta a rafforzarsi con cinque acquisti per tornare competitiva nello scudetto, senza partecipare alla Champions League. Il tecnico ha indicato la necessità di un giocatore importante in ogni reparto. Tuttavia, il trasferimento di Robertson al Tottenham non si è concretizzato. La società lavora per identificare i profili giusti, mentre il mercato estivo si avvicina. Nessuna ufficialità sui nomi, ma l’obiettivo resta migliorare la rosa in vista della prossima stagione.
di Luca Fioretti Il tecnico traccia la rotta senza Champions League: serve un big per reparto, ma intanto Robertson sfuma e va al Tottenham. La Juventus si prepara a vivere un’estate estremamente rovente e complessa per colmare il divario tecnico con le rivali. Senza i ricchi introiti e il prestigio garantiti dalla partecipazione alla Champions League, la dirigenza dovrà sfoderare idee brillanti e muoversi con la massima astuzia sul mercato. Mister Spalletti ha le idee molto chiare sulle lacune della squadra e ha già tracciato la strada per la rinascita: servono tra i cinque e i sei colpi di assoluto spessore per poter rivoluzionare in modo definitivo l’undici titolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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