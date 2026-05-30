di Luca Fioretti Il tecnico traccia la rotta senza Champions League: serve un big per reparto, ma intanto Robertson sfuma e va al Tottenham. La Juventus si prepara a vivere un’estate estremamente rovente e complessa per colmare il divario tecnico con le rivali. Senza i ricchi introiti e il prestigio garantiti dalla partecipazione alla Champions League, la dirigenza dovrà sfoderare idee brillanti e muoversi con la massima astuzia sul mercato. Mister Spalletti ha le idee molto chiare sulle lacune della squadra e ha già tracciato la strada per la rinascita: servono tra i cinque e i sei colpi di assoluto spessore per poter rivoluzionare in modo definitivo l’undici titolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Con questi 5 colpi la Juve conta di tornare competitiva per lo Scudetto: il piano in vista dell’estate

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A gennaio la #Juventus si è rinforzata con due colpi di mercato: Emil #Holm e Jeremie #Boga. Entrambi i giocatori sono stati approvati da società e allenatore, che hanno lavorato in sinergia durante tutta la finestra invernale. 1/5 x.com

[DiMarzio] Iraola-Milan: il primo incontro si è svolto il 15 maggio a Londra, a cui hanno partecipato Cardinale, Ibrahimovic e Calvelli. Un ulteriore incontro sta attualmente avvenendo. reddit

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