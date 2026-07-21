Lautaro Martinez ha commentato la sconfitta in finale, affermando di aver voluto aiutare la squadra. Ha detto: “Ci abbiamo provato. Per il secondo Mondiale consecutivo siamo arrivati a una finale, ma questa volta non ce l’abbiamo fatta. Mi sarebbe piaciuto aiutare”. Le sue parole sono state interpretate come una critica a Scaloni, senza ulteriori dettagli sui motivi. La nazionale ha concluso il torneo senza conquistare il titolo, dopo aver raggiunto due finali consecutive.

“Ci abbiamo provato. Per il secondo Mondiale consecutivo siamo arrivati a una finale, ma questa volta non ce l’abbiamo fatta. Mi sarebbe piaciuto aiutare”. Lautaro Martinez rompe il silenzio e lo ha fatto con una polemica non troppo velata a poco meno di 24 ore dalla sconfitta della sua Argentina contro la Spagna, in finale dei Mondiali per 1-0 grazie alla rete di Ferran Torres. Una partita in cui la Seleccion ha pensato praticamente solo a difendersi, senza mai attaccare e facendo il primo tiro alla fine dei tempi supplementari. La nazionale argentina non è mai riuscita a ripartire, a maggior ragione dopo esser rimasta in dieci per l’espulsione di Enzo Fernandez. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi sarebbe piaciuto aiutare la squadra, ma va bene”: la polemica di Lautaro Martinez contro Scaloni

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