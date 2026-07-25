Luca Esposito la svolta sull’omicidio | fermato un sospettato per la morte del giornalista Il giallo sugli ultimi minuti | Perché lo ha bruciato vivo

Notizia in breve

Un sospettato è stato fermato nell’ambito dell’indagine sull’omicidio del giornalista di 53 anni, trovato carbonizzato in un terreno agricolo vicino a Eboli. L’uomo si era rifugiato in un casolare abbandonato subito dopo il delitto. La polizia ha identificato il sospettato come possibile autore dell’omicidio e ha chiarito che si era nascosto nel casolare prima di essere fermato. Le indagini continuano per chiarire le modalità dell’omicidio e il movente.