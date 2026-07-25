Luca Esposito la svolta sull’omicidio | fermato un sospettato per la morte del giornalista Il giallo sugli ultimi minuti | Perché lo ha bruciato vivo
Un sospettato è stato fermato nell’ambito dell’indagine sull’omicidio del giornalista di 53 anni, trovato carbonizzato in un terreno agricolo vicino a Eboli. L’uomo si era rifugiato in un casolare abbandonato subito dopo il delitto. La polizia ha identificato il sospettato come possibile autore dell’omicidio e ha chiarito che si era nascosto nel casolare prima di essere fermato. Le indagini continuano per chiarire le modalità dell’omicidio e il movente.
Si era nascosto in un casolare abbandonato, dove si sarebbe rifugiato subito dopo il delitto l’uomo sospettato dell’omicidio di Luigi Esposito, il giornalista salernitano di 53 anni, conosciuto come Luca, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo alla periferia di Eboli. La svolta nelle indagini è arrivata oggi 25 luglio, dopo che i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno hanno individuato e sottoposto a fermo l’uomo ritenuto responsabile dell’omicidio. Le ricerche con i carabinieri del Ros e lo Squadrone Cacciatori di Puglia. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno... 🔗 Leggi su Open.online
Trovato un cadavere carbonizzato a Eboli: la vittima è il giornalista Luigi Esposito
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Svolta nelle indagini sull'omicidio di Luca Esposito a Salerno: la TAC ha escluso colpi di pistola, confermando fratture multiple da aggressione fisica. La Procura indaga su un possibile pestaggio. Approfondisci sul sito o su Liratv Play #autopsia #eseiprotag x.com
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