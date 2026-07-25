Fermato il presunto killer del giornalista Luca Esposito | si nascondeva in un casolare

È stato arrestato il sospettato dell’omicidio del giornalista di 53 anni, trovato senza vita nelle campagne di Eboli. L’uomo si nascondeva in un casolare nelle vicinanze. Le forze dell’ordine hanno condotto l’arresto dopo aver individuato il luogo di rifugio del sospettato. La polizia sta proseguendo le indagini per chiarire le modalità dell’omicidio e raccogliere ulteriori elementi sul movente.

C'è una svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista 53enne trovato senza vita nelle campagne di Eboli, in provincia di Salerno. I carabinieri del Comando Provinciale di Salerno, con il supporto del Ros e dei Cacciatori di Puglia, hanno arrestato il presunto autore del delitto, rintracciato all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia. Secondo i primi elementi raccolti dagli investigatori, il movente dell'omicidio sarebbe riconducibile alla sfera privata del giornalista. Determinanti si sono rivelate le analisi effettuate sul computer e sui telefoni cellulari sequestrati nell'abitazione di Esposito, a Lancusi di Fisciano. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Auto travolge i pedoni a Modena: limpatto, poi la fuga di Salim El Koudri [LA RICOSTRUZIONE]

Notizie e thread social correlati

Luca Esposito, fermato il presunto killer del giornalista trovato carbonizzato: era nascosto in un casolare abbandonatoIl presunto responsabile dell'omicidio del giornalista di 53 anni è stato arrestato in un casolare abbandonato nella provincia di Salerno.

Luca Esposito, svolta nel caso del giornalista ucciso a Eboli: fermato un uomo, era nascosto in casolare abbandonatoUn uomo è stato fermato nell'ambito delle indagini sulla morte del giornalista trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli.

Temi più discussi: Luca Esposito, fermato il presunto killer del giornalista trovato carbonizzato: era nascosto in un casolare abbandonato; Fermato presunto assassino di Luigi Luca Esposito, il giornalista ucciso e bruciato a Eboli; Luca Esposito, la svolta sull'omicidio: fermato un sospettato per la morte del giornalista. Il giallo sugli ultimi minuti: Perché lo ha bruciato vivo; Giornalista ucciso, fermato nella notte il presunto assassino di Luca Esposito · LaC News24.

Omicidio del giornalista Luca Esposito: presunto killer scovato e fermato in un casolare abbandonatoOmicidio del giornalista Luca Esposito: presunto killer scovato e fermato in un casolare abbandonato. Blitz nella notte dei Carabinieri dopo il macabro ritrovamento nelle campagne di Eboli. Decisive l ... linserto.it

Giornalista carbonizzato a Eboli, svolta nelle indagini: fermato il presunto killer di Luca EspositoSvolta nelle indagini sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, 53 anni, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo in località Cioffi, a Eboli (Salerno). Nella n ... affaritaliani.it