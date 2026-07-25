Luca Esposito svolta nel caso del giornalista ucciso a Eboli | fermato un uomo era nascosto all' interno di un casolare abbandonato

Da ilmessaggero.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato fermato nell'ambito delle indagini sulla morte del giornalista trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli. L'uomo era nascosto in un casolare abbandonato. La svolta è arrivata dopo i rilievi e le attività di identificazione. La polizia prosegue le verifiche per chiarire i motivi e le responsabilità dell'omicidio. Nessuna informazione è stata ancora resa nota sull’identità dell’arrestato o sui possibili collegamenti con altri soggetti.

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Svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi 'Luca' Esposito trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. L'intervento dei Carabinieri è avvenuto con il supporto del Reparto indagini tecniche del Ros e dello Squadrone Cacciatori di Puglia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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