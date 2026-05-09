Duplice omicidio di Covo le salme delle vittime saranno cremate | Gurmit Singh in India per il rito Sikh

Dopo gli esami autoptici e la restituzione delle salme ai familiari, sono state stabilite le modalità per le esequie delle due persone uccise nel duplice omicidio avvenuto a Covo venerdì 17 aprile. Una delle vittime sarà cremata in India secondo il rito Sikh, mentre le altre disposizioni sono state comunicate alle famiglie coinvolte. Le autorità hanno concluso le procedure di identificazione e ora si concentrano sugli aspetti relativi alle cerimonie funebri.

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Covo. Dopo gli esami autoptici e la riconsegna delle salme ai familiari, sono state definite le modalità delle esequie delle due vittime del duplice omicidio avvenuto nella serata di venerdì 17 aprile. Le famiglie stanno organizzando la cremazione di Rajinder Singh, 47 anni, prevista per sabato prossimo a Brescia. L’uomo, residente a Covo ed ex presidente del tempio Sikh Gurdwara Mata Sahib Kaur Ji di via Campo Rampino era stato ucciso assieme a Gurmit Singh, 48 anni, residente ad Agnadello, per il quale, invece, è in programma il trasferimento in India dove il corpo verrà cremato secondo il rito religioso Sikh. La partenza è prevista nei prossimi giorni.🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Duplice omicidio di Covo, l’autopsia rivela: 7 colpi per uccidere Gurmit Singh, 6 per Rajinder Sikh e immigrazione illegale. Cosa racconta il duplice omicidio di CovoLo scorso venerdì sera, a Covo, nel cuore produttivo della pianura bergamasca, due cittadini indiani originari del Punjab, Rajinder Singh (47 anni) e... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Duplice omicidio di Covo, le salme delle vittime saranno cremate: Gurmit Singh in India per il rito Sikh; Duplice omicidio di Covo, dopo le autopsie arrivato il nulla osta ai funerali; Covo, il duplice omicidio al tempio: ora la purificazione e la cremazione secondo i principi spirituali sikh; Duplice omicidio di Covo, dopo le autopsie rilasciato dalla Procura il nulla osta ai funerali. Duplice omicidio di Covo, le salme delle vittime saranno cremate: Gurmit Singh in India per il rito SikhDopo l’autopsia e la riconsegna dei corpi ai familiari sono state definite le procedure per le cerimonie funebri ... bergamonews.it Duplice omicidio di Covo, dopo le autopsie rilasciato il nulla osta ai funeraliIl rito Sikh prevede la preparazione e la purificazione del corpo, seguita dalla cremazione: entrambi faranno ritorno in India ... bergamonews.it