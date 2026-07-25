Faida fra Sikh | arrestato il presunto killer dei due esponenti del tempio di Covo

Notizia in breve

Un uomo sospettato di aver ucciso due persone davanti a un tempio Sikh è stato arrestato. Dopo l'omicidio, si era rifugiato a Birmingham, dove avrebbe trovato protezione tra la comunità Sikh delle Midlands inglesi. La sparatoria si è verificata mentre si stava organizzando la celebrazione del Vaisakhi. La polizia ha confermato l’arresto e sta indagando sui motivi dell’evento. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle identità delle vittime o dell’uomo fermato.