Faida fra Sikh | arrestato il presunto killer dei due esponenti del tempio di Covo
Un uomo sospettato di aver ucciso due persone davanti a un tempio Sikh è stato arrestato. Dopo l'omicidio, si era rifugiato a Birmingham, dove avrebbe trovato protezione tra la comunità Sikh delle Midlands inglesi. La sparatoria si è verificata mentre si stava organizzando la celebrazione del Vaisakhi. La polizia ha confermato l’arresto e sta indagando sui motivi dell’evento. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle identità delle vittime o dell’uomo fermato.
Si era rifugiato a Birmingham, probabilmente trovando riparo nella comunità Sikh delle midlands inglesi. Sarebbe stato lui a sparare a due persone davanti al tempio dove si stava preparando la festa del Vaisakhi. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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