È stata completata l’autopsia sul corpo di Mauro Ergo, il settempedano deceduto durante un’immersione nei giorni scorsi a Lampedusa. L’esame è stato condotto all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Domani si terrà il funerale.

È stata eseguita all’ ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento l’autopsia sul corpo di Mauro Ergo, il settempedano morto nei giorni scorsi a Lampedusa durante un’immersione. L’esame, disposto dalla procura di Agrigento, è stato affidato al medico legale Alberto Alongi per chiarire le cause esatte del decesso. Gli accertamenti dovranno stabilire se il 67enne sia stato colto da un malore oppure se la morte sia avvenuta per annegamento. Si attendono anche gli esiti delle analisi tossicologiche. Le indagini sono condotte dai carabinieri, che dovranno ricostruire quanto accaduto durante l’immersione e verificare eventuali responsabilità dell’impresa che organizza le attività subacquee sull’isola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Svolta l’autopsia ad Agrigento. Domani l’addio a Mauro Ergo

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