Malore durante un' immersione a Lampedusa muore sub di San Severino | Mauro Ergo aveva 66 anni

Notizia in breve

Un sub di 66 anni di San Severino Marche è morto a Lampedusa dopo aver accusato un malore durante un’immersione. La tragedia si è verificata ieri mattina, durante un’immersione in mare. La vittima stava trascorrendo una vacanza dedicata alla passione per le immersioni quando si è sentito male. I soccorsi sono intervenuti, ma non sono riusciti a salvarlo. La salma è stata recuperata e trasportata per gli accertamenti.