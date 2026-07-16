Malore durante un' immersione a Lampedusa muore sub di San Severino | Mauro Ergo aveva 66 anni
Un sub di 66 anni di San Severino Marche è morto a Lampedusa dopo aver accusato un malore durante un’immersione. La tragedia si è verificata ieri mattina, durante un’immersione in mare. La vittima stava trascorrendo una vacanza dedicata alla passione per le immersioni quando si è sentito male. I soccorsi sono intervenuti, ma non sono riusciti a salvarlo. La salma è stata recuperata e trasportata per gli accertamenti.
SAN SEVERINO - Doveva essere una vacanza da trascorrere sott'acqua, coltivando la passione di sempre per le immersioni. Si è invece trasformata in tragedia quella di Mauro Ergo, sub di San Severino Marche, morto ieri mattina a Lampedusa dopo un malore accusato durante un'immersione. Avrebbe compiuto 67 anni tra tre giorni. Soccorso dal fratello Il settempedano si trovava sull'isola siciliana insieme al fratello Roberto. Secondo una prima ricostruzione, durante l'immersione avrebbe accusato un malore. I compagni che erano con lui lo hanno subito recuperato e trasportato a bordo del gommone, mentre venivano allertati i soccorsi. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
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